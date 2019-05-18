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«Реал» требует у «Атлетико» € 50 млн за М. Льоренте

«Реал» требует у «Атлетико» € 50 млн за М. Льоренте
Футбол / Испания 0

«Атлетико» проявляет интерес к полузащитнику «Реала» Маркосу Льоренте. Об этом сообщает AS со ссылкой на Cadena SER.

По данным источника, представители «Атлетико» уже провели предварительные переговоры с агентом игрока. Однако, «Реал» не хочет отпускать хавбека в стан «матрасников», поэтому оценил его в € 50 млн. При этом «Реал» готов продать футболиста в английскую Премьер-лигу за меньшую сумму.

«Атлетико» рассматривает кандидатуру Льоренте в качестве возможной замены Родри Эрнандесу, которым интересуются несколько клубов.

24-летний Льоренте является воспитанником «Реала». В нынешнем сезоне он принял участие в шести матчах испанского национального чемпионата, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с «Королевским клубом» действует до лета 2021 года.

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