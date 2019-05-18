Недвед стал инициатором ухода Аллегри с поста главного тренера «Ювентуса»

Директор туринского «Ювентуса» Павел Недвед стал инициатором ухода главного тренера туринского клуба Массимилиано Аллегри, сообщает Corriere della sera.



По информации источника, бывший чешский футболист, а также спортивный директор клуба Фабио Паратичи настаивали на отставке Аллегри. Отмечается, что Недвед выдвинул ультиматум президенту туринского «Ювентуса» Андреа Аньелли, заявив, что покинет команду, если Аллегри останется на посту главного тренера. Аньелли сделал выбор в пользу чешского функционера. Отмечается, что у Недведа и Аллегри возник конфликт из-за разногласий относительно трансферной политики клуба.



Аллегри возглавил «Ювентус» летом 2014 года. Под его руководством туринская команда выиграла в общей сложности 11 трофеев — 5 чемпионатов, четыре Кубка и два Суперкубка Италии.

Источник: у Аллегри были разногласия с «Ювентусом» по комплектованию состава