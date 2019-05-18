«Бавария» — «Айнтрахт»: онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30
Сегодня, 18 мая, в матче 34-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» сыграет с франкфуртским «Айнтрахтом». Встреча состоится на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Матч обслужит бригада арбитров во главе с Сашей Штегеманном. Ассистентами главного судьи станут Мике Пиккель и Тобиас Христ. В роли резервного рефери в этом матче выступит Сёрен Шторкс.
Мюнхенская «Бавария» набрала 75 очков в 33 матчах и возглавляет турнирную таблицу немецкой Бундеслиги. Франкфуртский «Айнтрахт» (54) — на 6-м месте в таблице чемпионата Германии. В тройку лидером соревнований также входят дортмундская «Боруссия» (73) и «Рб Лейпциг» (66).
- 18 мая 2019
-
14:33
-
14:26
-
14:24
-
13:59
-
13:55
-
13:45
-
13:40
-
13:38
-
13:30
-
13:30
-
13:25
-
13:15
-
13:05
-
12:55
-
12:54
-
12:42
-
12:25
-
12:05
-
11:56
-
11:43
-
11:39
-
11:27
-
11:22
-
11:06
-
11:00
-
10:58
-
10:43
-
10:39
-
10:27
-
10:18
-
10:05
-
10:05
-
09:53
-
09:50
-
09:41
Партнерский контент