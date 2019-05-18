«Бавария» — «Айнтрахт»: онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30

Сегодня, 18 мая, в матче 34-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» сыграет с франкфуртским «Айнтрахтом». Встреча состоится на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Матч обслужит бригада арбитров во главе с Сашей Штегеманном. Ассистентами главного судьи станут Мике Пиккель и Тобиас Христ. В роли резервного рефери в этом матче выступит Сёрен Шторкс.



Мюнхенская «Бавария» набрала 75 очков в 33 матчах и возглавляет турнирную таблицу немецкой Бундеслиги. Франкфуртский «Айнтрахт» (54) — на 6-м месте в таблице чемпионата Германии. В тройку лидером соревнований также входят дортмундская «Боруссия» (73) и «Рб Лейпциг» (66).