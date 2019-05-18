Аньелли: Аллегри написал историю «Ювентуса»

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли прокомментировал ухода Массимилиано Аллегри с поста главного тренера.

«Не буду отвечать ни на один вопрос о новом тренере „Ювентуса“. Я здесь, чтобы поблагодарить Аллегри, человека, который написал историю „Ювентуса“. До него, когда люди говорили о пяти скудетто подряд, мы вспомнили 1930-е годы и Эдоардо Аньелли.



Помню, в мае 2013 года мы были в Лондоне с Фабио Паратичи в ожидании финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Боруссией». Пока сидели в машине, Аллегри вышел из отеля рядом с нами. Я указал Фабио на него и сказал, что он будет следующим тренером „Ювентуса“. Но нам пришлось подождать 14 месяцев до памятного 16 июля 2014 года, когда он согласился стать тренером „Ювентуса“, несмотря на всеобщие протесты.



В тот день, когда мы собирались подъехать к базе, нас предупредили, что там ожидает толпа. Водитель хотел отвезти нас ко второму входу, но я настоял, чтобы мы подъехали к главным воротам, потому что у нас не было причин прятаться или стыдиться.



Требовалось огромное мужество, чтобы возглавить „Ювентус“ 16 июля, а затем взять скудетто и выйти в финал Лиги чемпионов в том же сезоне. Для этого нужны яйца, и у Макса они есть.



Хочу сказать, что это были пять чудесных лет. Любовь, уважение, дружба, единение, трудолюбие и прежде всего много-много-много побед», — приводит слова Аньелли Football Italia.