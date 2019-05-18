Крауч: «Тоттенхэм» подходит Бэйлу больше, чем «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Бёрнли» Питер Крауч поделился мнением о ситуации вокруг форварда мадридского «Реала» Гарета Бэйла.

«Меня продолжает поражать ситуация Гарета в «Реале». Просто смешно, что они не находят применение такому талантливому игроку.

Мне хотелось бы, чтобы он перешёл в «Тоттенхэм», если в следующем сезоне не будет получать регулярную игровую практику. Думаю, связка с Гарри Кейном принесёт много пользы. СМИ постоянно пишут про «Манчестер Юнайтед», но мне кажется, сейчас ему не подходит этот клуб.

Бэйл является одним из самых ярких игроков в мире, когда здоров и находится в форме. Ненавижу видеть, как он сидит на скамейке. Хочу, чтобы он вернулся и показал, каким футболистом является», — цитирует Крауча Daily Mail.