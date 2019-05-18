Чалов: могу сказать, что пенальти на мне точно был

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов прокомментировал победу своей команды в матче 29-го тура чемпионата России с «Ахматом» (1:0).

«Очень сложный матч. Во втором тайме собрались, поменяли немного игру, и всё получилось. У команды был эмоциональный спад. Нам наконец-то удалось победить. Но сама игра была, мягко говоря, не идеальной. Но главное сейчас — победить.



Моё лидерство в списке бомбардиров? Конечно, я рад этому. Буду стараться забить и в следующем матче. О потенциальном непопадании в Лигу чемпионов не говорим. Осталось всего одна игра, хотим порадовать своих болельщиков.



За кого буду болеть в матче «Арсенал» — «Краснодар»? Ни за кого, честно. Главное — отталкиваться от своих результатов.



Пенальти? Сам не видел повтор. Но могу сказать, что пенальти на мне точно был. И партнёры со мной согласны. Почему бил я? На доске было написано моё имя.



Предъявление от Влашича за пас пяткой? Да, где-то пропало взаимопонимание. Всё приходит через победы», — передаёт слова Чалова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.