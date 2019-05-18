Президент «Баварии» — о дорогих трансферах: мы здесь не в «Монополию» играем

Президент мюнхенской «Баварии» Ули Хёнесс сказал, что клуб вряд ли обновит свой трансферный рекорд предстоящим летом.

Самую дорогую покупку действующие чемпионы Германии совершили в конце марта 2019 года, приобретя защитника мадридского «Атлетико» Лукаса Эрнандеса за € 80 млн. 23-летний француз официально станет игроком «Баварии» 1 июля.

«Мы здесь не в «Монополию» играем, это футбольный клуб. Мы достигли лимита в € 80 млн, и я не думаю, что он будет превышен дальнейшими трансферами.

У нас ещё будет большое изменение. Мы уже купили двоих или троих игроков и, конечно, не перестанем менять команду», — приводит слова Хёнесса Goal.

В нынешнем сезоне «Бавария» стала чемпионом немецкой Бундеслиги. Для мюнхенского клуба этот титул стал седьмым кряду и 29-м в истории.