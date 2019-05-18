Президент «Баварии» — о дорогих трансферах: мы здесь не в «Монополию» играем

Президент мюнхенской «Баварии» Ули Хёнесс сказал, что клуб вряд ли обновит свой трансферный рекорд предстоящим летом.
Самую дорогую покупку действующие чемпионы Германии совершили в конце марта 2019 года, приобретя защитника мадридского «Атлетико» Лукаса Эрнандеса за € 80 млн. 23-летний француз официально станет игроком «Баварии» 1 июля.
«Мы здесь не в «Монополию» играем, это футбольный клуб. Мы достигли лимита в € 80 млн, и я не думаю, что он будет превышен дальнейшими трансферами.
У нас ещё будет большое изменение. Мы уже купили двоих или троих игроков и, конечно, не перестанем менять команду», — приводит слова Хёнесса Goal.
В нынешнем сезоне «Бавария» стала чемпионом немецкой Бундеслиги. Для мюнхенского клуба этот титул стал седьмым кряду и 29-м в истории.
- 18 мая 2019
-
23:52
-
23:52
-
23:42
-
23:30
-
23:30
-
23:18
-
23:17
-
22:57
-
22:44
-
22:43
-
22:35
-
22:34
-
22:13
-
22:08
-
21:47
-
21:45
-
21:31
-
21:24
-
21:17
-
21:00
-
20:57
-
20:56
-
20:50
-
20:30
-
20:27
-
20:24
-
20:17
-
20:15
-
20:08
-
19:51
-
19:34
-
19:30
-
19:19
-
19:18
-
19:00