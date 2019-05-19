Головин — лучший игрок матча «Монако» — «Амьен» по версии WhoScored

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин признан лучшим игроком матча 37-го тура чемпионата Франции с «Амьеном» (2:0) по версии аналитического сайта Whoscored.

В этой встрече россиянин стал автором одного забитого мяча и одной результативной передачи. Александр получил самую высокую оценку в составах обеих команд — 8,8. Высокие оценки получили также игроки монегасков — защитник Камил Глик (8,5) и нападающий Радамель Фалькао (8,0).

22-летний Головин перешёл в «Монако» летом прошлого года из ЦСКА. Сумма трансфера составила € 30 млн. В нынешнем сезоне в 29 матчах французской Лиги 1 хавбек забил три мяча и отдал три результативные передачи. Контракт игрока с монегасками действует до лета 2023 года.