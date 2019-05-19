Головин: рад, что удалось проявить себя, но лучшие игры ещё впереди

Полузащитник «Монако» Александр Головин дал комментарий после победы со счётом 2:0 в домашнем матче 37-го тура французской Лиги 1 с «Амьеном». 22-летний россиянин стал автором гола и результативной передачи.
«Все понимали нашу турнирную ситуацию и значение этого матча. Определённое давление в связи с этим присутствовало, но мы сами загнали себя в такое положение. Нужно было выигрывать любой ценой и здорово, что получилось это сделать.
Очень рад, что удалось проявить себя в такой ответственной игре, принести пользу команде. Была ли эта игра лучшей в составе «Монако» для меня? Лучшие игры впереди. Но совершенно точно можно сказать, что с каждой игрой чувствую себя увереннее и период адаптации позади.
Однако нам рано расслабляться, в заключительном туре предстоит не менее важный матч с «Ниццей». Будем готовиться», — сказал Головин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».
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