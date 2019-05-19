Тренер сборной Гвинеи: Наби Кейта сможет сыграть в финале Лиги чемпионов
Главный тренер сборной Гвинеи Паул Пут рассказал сроках восстановления полузащитника «Ливерпуля» Наби Кейта.
«Наби консультировался со своим врачом в Швейцарии. Тот сказал, что Кейта сможет сыграть в финале Лиги чемпионов. Посмотрим, что будет», – приводит слова Пута Goal.com.
Ранее сообщалось, что Кейта не сможет сыграть в финале Лиги чемпионов 1 июня из-за травмы, а также пропустит Кубок африканских наций, который пройдёт в Египте в период с 21 июня по 19 июля.
Напомним, травму полузащитник получил в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Барселоной» (0:3).
24-летний хавбек перешёл в «Ливерпуль» летом прошлого года. В нынешнем сезоне он провёл 25 матчей в английской Премьер-лиге, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.
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