Де Брёйне: мне не жалко «Ливерпуль»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне сказал, что понимает чувства игроков «Ливерпуля» после проигранной гонки за чемпионский титул английской Премьер-лиги, но не считает, что их нужно жалеть.

«Нет, мне их не жалко. В конечном итоге мы были лучше, чем они. Я им не сочувствую, поскольку не думаю, что они сочувствуют нам. Вряд ли кто-то сожалел о нашем вылете из Лиги чемпионов. Нужно просто это принять. Знаю, что чувствуют игроки «Ливерпуля», они должны испытывать разочарование. Мы бы чувствовали то же самое, если бы это случилось с нами.

«Сити» и «Ливерпуль» всё ещё соперничают друг с другом. Мы хотим выиграть столько же, сколько и они, но я могу понять их чувства. Это общее мнение среди спортсменов. Можно сочувствовать соперникам, но в конечном итоге самое главное — твоя команда. Это была великая битва. Но мне не кажется, что нужно жалеть «Ливерпуль». Это уже слишком», — цитирует Де Брёйне Goal.

«Манчестер Сити» стал чемпионом, набрав 98 очков. «Ливерпуль» завершил кампанию на втором месте (97).