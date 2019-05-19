Бубнов: матч с «Оренбургом» покажет, достоин ли «Спартак» выступать в ЛЧ

Бывший игрок сборной СССР Александр Бубнов прокомментировал результат матча 29-го тура чемпионата России между «Крыльями Советов» и московским «Спартаком» (1:2).

«У красно-белых постепенно стабилизировался состав. Была найдена оптимальная группа атаки, в опорной зоне хорошо смотрятся Гулиев с Зобниным, да и к защите, несмотря на потери, серьёзных вопросов нет. Стабилизация состава и балансировка игры в итоге принесла результат в третьем матче кряду.

«Спартак» контролировал ход встречи в Самаре от первой и до последней минуты, позволив себе небольшую нервозность в самой концовке. После второго гола стало окончательно ясно, что «Крылья Советов» спасти игру не смогут. Хозяева в концовке свалились на навал, но красно-белые заслуженно довели дело до победы.

«Спартак» был отлично настроен на протяжении всего матча, дисциплинированно вёл игру, не допускал серьёзных просчётов в обороне. Но рано говорить, что все проблемы позади. В Оренбурге красно-белых ждёт очень непростое испытание. От него будет зависеть, достоин ли «Спартак» выступать в Лиге чемпионов, хотя и для него всё будет зависеть в большей степени от «Краснодара», — приводит слова Бубнова Sportbox.

«Спартак», набрав 49 очков, сохранил за собой четвёртую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Крылья Советов» (28) — на 13-м месте.

В заключительном, 30-м туре «Спартак» на выезде сыграет с «Оренбургом». «Крыльям Советов» предстоит гостевая игра с ЦСКА. Оба матча состоятся 26 мая.