Вальверде подтвердил, что «Барселона» ведёт переговоры с «Атлетико» по Гризманну

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде подтвердил, что клуб ведёт переговоры о переходе с нападающим «Атлетико» Антуаном Гризманном, который объявил об уходе из команды по окончании сезона.
«Это правда, что мы установили контакт. Мы продолжаем общаться, но сезон ещё не закончен. Нам предстоит сыграть в финале Кубка Испании, что может принести нам второй титул в сезоне. Нужно сконцентрироваться на этом», — приводит слова Вальверде Sky Sports.
Напомним, сумма отступных за Гризманна по контракту с «Атлетико» составляет € 200 млн, однако с 1 июля текущего года она снизится до € 120 млн.
Гризманн выступает в составе «Атлетико» с 2014 года. Вместе с мадридским клубом Антуан выиграл три трофея, в том числе Суперкубок Испании и Суперкубок УЕФА. В нынешнем сезоне 28-летний нападающий принял участие в 37 матчах испанской Примеры, в которых отметился 15 голами и 9 результативными передачами.
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