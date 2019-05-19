Гвардиола — единственный тренер в истории АПЛ, выигравший 4 трофея за сезон
«Манчестер Сити» в финале Кубка Англии разгромил «Уотфорд» со счётом 6:0 и стал обладателем трофея.
Этот трофей стал четвёртым у «горожан» в нынешнем сезоне. Главный тренер команды Хосеп Гвардиола стал первым наставником в истории английской Премьер-лиги, кто выиграл четыре трофея за сезон. Об этом сообщает «твиттер» MisterChip.
Ранее «Манчестер Сити» стал обладателем Суперкубка Англии, чемпионом Премьер-лиги и выиграл Кубок страны.
Гвардиола стал восьмым тренером в истории, кто выиграл все возможные трофеи в Англии. Ранее подобное удавалось сделать Билли Николсону, Дону Реви, Джо Мерсеру, Кенни Далглишу, Джорджу Грэму, сэру Алексу Фергюсону и Жозе Моуринью. Однако никто из них, кроме Гвардиолы, не выигрывал все четыре турнира в одном сезоне.
Гвардиола — журналисту: вы обвиняете меня в получении отдельных выплат?
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