Саутгейт: нет сомнений в том, чтобы назначить Стерлинга капитаном сборной Англии

Главный тренер национальной команды Англии Гарет Саутгейт отметил, что готов назначить полузащитника «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга капитаном национальной команды на финальные матчи Лиги наций УЕФА.



«Рахим блестяще выглядел на протяжении всего сезона, его команда стала чемпионом Англии. Мы увидели его зрелость на поле и за его пределами. Думаю, он сам понимает, что значительно вырос. Он принял вызов в сборную. У меня нет никаких сомнений в том, чтобы назначить Стерлинга капитаном национальной команды», — приводит слова Саутгейта Goal.com.



В полуфинале Лиги наций сборная Англии 6 июня сыграет с Нидерландами. В другом полуфинале 5 июня встретятся национальные команды Португалии и Швейцарии. Финал и матч за третье место состоятся 9 июня.

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