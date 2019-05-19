Клопп: в финале Лиги чемпионов мы должны играть в футбол «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур».



«Мы хорошо знаем друг друга, а больше эта встреча ничем не отличается от финала с „Реалом“. Это финал, у нас есть соперник, и мы должны тщательно подготовиться к нему — проанализировать слабые и сильные стороны. Так что никакой особой разницы между финалами нет.



Лёгких игр не бывает. В Лиге чемпионов нет простых матчей, так почему же финал должен быть лёгким? В каждой встрече нам приходилось использовать опыт, полученный ранее. В финале мы должны играть в футбол „Ливерпуля“. Таков план, но его будет непросто придерживаться. Когда мы находимся в наилучшей форме, против нас сложно играть. То же самое могу сказать и про „Тоттенхэм“, — приводит слова Клоппа официальный сайт „Ливерпуля“.