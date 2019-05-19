Коке: объясню новичкам «Атлетико», что это за клуб

Полузащитник «Атлетико Мадрид» Коке заверил болельщиков, что позаботится об адаптации новичков команды.

«Я являюсь вице-капитаном «Атлетико» в течение нескольких лет, и всем новичкам объясню, что это за клуб. Но это буду делать не только я, но и Хосе Хименес, Сауль Ньигес и Ян Облак. Все они будут играть важную роль в распространении философии клуба. Следующий сезон будет захватывающим, с новыми игроками, и мы должны объединиться как никогда", — приводит слова Коке Football Espana.

Напомним, «Атлетико» уже точно покинут защитники Хуанфран и Диего Годин. Также об уходе из клуба объявил нападающий Антуан Гризманн. При этом в мадридский клуб могут перейти игроки «Порту» Фелипе, Эктор Эррера и Алекс Теллес.