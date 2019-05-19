Российский вратарь Злобин залез на ворота, празднуя чемпионство «Бенфики»
Российский вратарь «Бенфики» Иван Злобин отпраздновал чемпионство лиссабонского клуба, забравшись на ворота с чемпионским кубком в руках.
«Бенфика» в 37-й раз в истории стала чемпионом Португалии, что является национальным рекордом.
Видео со Злобиным можно посмотреть в официальном «твиттере» португальского клуба.
В нынешнем сезоне российский голкипер не провёл ни одного матча за «Бенфику» и трижды попадал в заявку на матч.
22-летний Злобин является воспитанником ЦСКА. В 2015 году Иван перешёл в «Лейрию», а через год стал игроком «Бенфики». Голкипер провёл 65 матчей за вторую команду лиссабонского клуба, в которых пропустил 86 мячей. Контракт футболиста с «Бенфикой» действителен до лета 2024 года.
Видеообзор победы «Бенфики», благодаря которой клуб стал чемпионом Португалии
- 19 мая 2019
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