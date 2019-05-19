«Кьево» и «Сампдория» разошлись миром

В матче 37-го тура итальянской Серии А «Кьево» принимал «Сампдорию». Встреча состоялась на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди» в Вероне и завершилась со счётом 0:0.



На 40-й минуте главный арбитр встречи Джанлука Аурельяно показал прямую красную карточку защитнику «Кьево» Федерико Барба, после чего хозяева остались в меньшинстве. «Сампдория» продлила безвыигрышную серию в итальянской Серии А до 5 матчей.



«Сампдория» набрала 50 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Кьево» (16) — на последнем, 20-м месте. Напомним, ранее титул чемпиона Италии завоевал туринский «Ювентус». В следующем туре «Самдория» примет на домашнем стадионе «Ювентус», а «Кьево» на выезде сыграет с «Фрозиноне».