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Донецкий «Шахтёр» в третий раз подряд стал чемпионом Украины

Донецкий «Шахтёр» в третий раз подряд стал чемпионом Украины
Футбол / Прочие турниры 0

В матче 7-го тура плей-офф чемпионов украинской Премьер-лиги луганская «Заря» принимала донецкий «Шахтёр». Встреча прошла в Запорожье на стадионе «Славутич-Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Автором единственного гола стал нападающий Жуниор Мораес, отличившийся на 11-й минуте после передачи полузащитника Сергея Болбата.

Эта победа позволила «Шахтёру» досрочно стать чемпионом Украины. За три тура до конца нынешнего сезона «горняки» возглавляют турнирную таблицу и опережают киевское «Динамо» на 11 очков.

«Шахтёр» выиграл Премьер-лигу в третий раз подряд. Всего в активе донецкого клуба 12 титулов чемпиона Украины. Лидером по этому показателю остаётся киевское «Динамо» (15).

«Шахтёр» в нынешнем сезоне оформил золотой дубль, став чемпионов УПЛ и выиграв Кубок страны.

Украина - Премьер-лига. Плей-офф чемпионов. 7-й тур
19 мая 2019, воскресенье. 17:00 МСК
Заря
Луганск
0 : 1
Шахтёр Д
Донецк
0:1 – Мораес – 11
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