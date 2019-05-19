Донецкий «Шахтёр» в третий раз подряд стал чемпионом Украины

В матче 7-го тура плей-офф чемпионов украинской Премьер-лиги луганская «Заря» принимала донецкий «Шахтёр». Встреча прошла в Запорожье на стадионе «Славутич-Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Автором единственного гола стал нападающий Жуниор Мораес, отличившийся на 11-й минуте после передачи полузащитника Сергея Болбата.

Эта победа позволила «Шахтёру» досрочно стать чемпионом Украины. За три тура до конца нынешнего сезона «горняки» возглавляют турнирную таблицу и опережают киевское «Динамо» на 11 очков.

«Шахтёр» выиграл Премьер-лигу в третий раз подряд. Всего в активе донецкого клуба 12 титулов чемпиона Украины. Лидером по этому показателю остаётся киевское «Динамо» (15).

«Шахтёр» в нынешнем сезоне оформил золотой дубль, став чемпионов УПЛ и выиграв Кубок страны.