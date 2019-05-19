«Краснодар» опубликовал историческое фото из раздевалки после выхода в ЛЧ
«Краснодар» в своём «твиттере» опубликовал фото из раздевалки команды после победы над «Арсеналом» (3:0) в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги. Команда Мурада Мусаева впервые в своей истории гарантировала себе участие в Лиге чемпионов.
Фото доступно в "твиттере" «Краснодара».
В турнирной таблице Премьер-Лиги «Краснодар» занимает 3-е место. За тур до завершения чемпионата Росси «быки» опережают ближайшего преследователя в лице «Спартака» на 4 очка. Команда Мурада Мусаева имеет шанс получить прямое место в групповом этапе Лиги чемпионов. Для этого «Краснодару» необходимо набрать больше очков в домашней игре последнего тура РПЛ с «Рубином», нежели «Локомотиву» в своём матче с «Уфой» (также дома).
ЦСКА и «Спартак» лишились шансов выступить в Лиге чемпионов в следующем сезоне
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