«Краснодар» опубликовал историческое фото из раздевалки после выхода в ЛЧ

«Краснодар» в своём «твиттере» опубликовал фото из раздевалки команды после победы над «Арсеналом» (3:0) в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги. Команда Мурада Мусаева впервые в своей истории гарантировала себе участие в Лиге чемпионов.

Фото доступно в "твиттере" «Краснодара».

В турнирной таблице Премьер-Лиги «Краснодар» занимает 3-е место. За тур до завершения чемпионата Росси «быки» опережают ближайшего преследователя в лице «Спартака» на 4 очка. Команда Мурада Мусаева имеет шанс получить прямое место в групповом этапе Лиги чемпионов. Для этого «Краснодару» необходимо набрать больше очков в домашней игре последнего тура РПЛ с «Рубином», нежели «Локомотиву» в своём матче с «Уфой» (также дома).