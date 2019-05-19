Панюков: «Краснодар» не просил нас обыграть «Локо», мы не особо на что-то влияли

Нападающий «Урала» Андрей Панюков прокомментировал результат домашнего матча 29-го тура с московским «Локомотивом» (2:2).
«Можно сказать, что сегодня была репетиция финала Кубка России. Интересный матч — много голов, у кого-то не было особого перевеса в игре. Во втором тайме минут 25 мы контролировать игру, по владению мячом у нас было преимущество, но пенальти нас убил — не морально, а в плане счёта. Было непонятное пенальти, который нас убил, удаление… При счёте 2:1 ставить такой сомнительный пенальти — это очень странно. Я посмотрел повтор — не сказал бы, что это пенальти. Сегодня была последняя игра дома — хотелось порадовать болельщиков. Хорошо, что чемоданного настроения у нас не было. Мотивация помочь «Краснодару»? Никто из «Краснодара» побеждать нас не просил, даже сейчас не написали ничего. Видимо, особо мы не повлияли, иначе бы написали.
Матч был репетицией финала — надо было прицелиться и понять, что нас ждёт. Что касается места «Локомотива» в тройке, то у них много опытных игроков, много сборников, так что непозволительно говорить, что место в тройке незаслуженное. Да, игра была равной, но сейчас все научились играть в футбол. Даже у «Енисея» и «Анжи», которые потерпели много поражений, были матчи, по которым не скажешь, что эти команды идут на последнем месте», — сказал Панюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 19 мая 2019
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