Семеду после первого тайма матча с «Эйбаром» был доставлен в больницу

Защитник «Барселоны» Нелсон Семеду получил травму в гостевом матче заключительного 38-го тура Примеры с «Эйбаром».

В конце первого тайма в верховой борьбе с Серхи Энричем он получил травму. В перерыве вместо него на поле вышел Мусса Ваг. Сам Семеду, как информирует El Mundo Deportivo, с диагнозом сотрясение мозга был доставлен в одну из больниц Бильбао. Сегодняшнюю ночь 25-летний футболист проведёт в медицинском учреждении, в Барселону он вернётся в понедельник. Его участие в финальном матче Кубка Испании с «Валенсией», который состоится в субботу, 25 мая, находится под вопросом.

В нынешнем сезоне на клубном уровне Семеду принял участие в 45 матчах, отметился 1 результативным ударом и 3 голевыми передачами.