Глушаков: Каррера сказал в раздевалке, что пощады мне не будет

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков высказался о конфликте с бывшим главным тренером команды Массимо Каррерой.

«Любые вопросы, которые касались премий, тренировок и так далее, я брал и шёл с ними. Конфликт с Каррерой? Всё началось с матча против «Урала», когда мы проиграли. До этого ребята сказали, чтобы я шёл к тренеру по поводу тренировочного процесса, потому что у нас много «крестов» и так далее. Мы до этого таскали штанги с большим весом, а игра через три дня. Я сказал: «Тренер, ребята просят, не надо делать такие физические нагрузки». Он сказал, что мы разберёмся, ничего страшного, всё решится. Поехали и проиграли в Екатеринбурге. Начались недопонимания, разговоры. Он меня вызвал. Потом игра с «Тосно», незабитый пенальти. Я понимал, что у нас с ним конфликт. Лайки? Он вызвал тоже, сказал, что делаем из него дурака. А до этого мне звонила девушка из борьбы с лейкемией, а люди там были в красных шапках. И я смотрю, Назаров в этой шапке, думаю, вот красавец. И поставил лайк. Каррера сказал в раздевалке, что пощады не будет, что пойдём в дубль. Мы ему сказали, что он тренер и это его решение», — рассказал Глушаков в эфире телеканала «Матч Премьер».