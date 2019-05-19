Глушаков — об уходе из «Локомотива»: моей мечтой было перейти в «Спартак»

Полузащитник Денис Глушаков рассказал, почему в 2013 году решил перейти из «Локомотива» в «Спартак».
«На первой тренировке в «Локомотиве» не понимал, куда бежать, что делать. Потому что там была вся банда: Хохлов, Лоськов. В какой-то момент устал в «Локомотиве», надо было сменить обстановку. Комбаровы тянули постоянно к себе. Было мечтой перейти в «Спартак», она осуществилась. Когда поехали с Аленичевым на сборы, была стандартная процедура выбора капитана. Потом Аленичев представил, сказал, что я капитан», — сказал Глушаков в программе «Капитаны».
В нынешнем сезоне Денис принял участие в 18 матчах в Российской Премьер-Лиге. В активе 32-летнего полузащитника 3 гола.
По итогам 29 туров «Спартак», набрав 49 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России.
- 19 мая 2019
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