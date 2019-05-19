«Ростов» попрощался с Калачёвым, который провёл последний матч за клуб

«Ростов» попрощался с капитаном команды Тимофеем Калачёвым. Сегодня, 19 мая, 38-летний полузащитник провёл последний матч за клуб из Ростова-на-Дону. Полузащитник помог жёлто-синим одержать победу в домашней встрече 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:0).
На стенах «Ростов Арены» появилась надпись «Спасибо за всё, легенда #2!».
Фото доступно на странице «Ростова» в «Твиттере».
«Ростов» также опубликовал ролик, в котором приводится статистика Калачёва за клуб.
Видео доступно на странице «Ростова» в «Твиттере».
После матча с «Зенитом» капитан жёлто-синих поблагодарил болельщиков.
Видео доступно на странице «Ростова» в «Твиттере».
Калачёв выступал за «Ростов» с 2006 по 2007 год, а затем вернулся в команду в 2010-м. В составе жёлто-синих хавбек выиграл Кубок России в сезоне-2013/14.
- 19 мая 2019
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