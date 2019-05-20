Танасиевич: сезон для «Динамо» получился непростым, в клубе было много суеты

Бывший игрок «Динамо» Йован Танасиевич подвёл итоги сезона для столичного клуба.
«Сезон получился для «Динамо» непростым. В клубе было очень много суеты, недопонимания между главным тренером Димитрием Хохловым и заместителем генерального директора по спортивным вопросам Романом Широковым. Также у многих футболистов в конце сезона заканчиваются контракты. Тяжело тренировать команду, в которой игроки не знают своего будущего. Да и, откровенно говоря, бело-голубым часто просто не везло — динамовцы оббили все штанги и перекладины. Надо поблагодарить команду за то, что сумела сохранить место в РПЛ в такой непростой ситуации», — приводят слова Танасиевича «Известия».
За один тур до окончания сезона в Российской Премьер-Лиге московское «Динамо» набрало 32 очка и опережает ближайшего преследователя, самарские «Крылья Советов», на 4 очка. Таким образом, «Динамо» гарантировало себе 12-е место по итогам сезона в Российской Премьер-Лиге и избежало попадания в зону стыковых матчей.
Напомним, в прошлом сезоне московское «Динамо» финишировало на 8-м месте, набрав 40 очков. Чемпионом России стал московский «Локомотив». В нынешнем сезоне петербургский «Зенит» досрочно стал чемпионом страны.
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