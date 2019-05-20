Чудовищная ошибка голкипера красно-белых — в обзоре матча «Томь» — «Спартак-2»

В матче 37-го тура первенства Футбольной национальной лиги «Томь» обыграла «Спартак-2» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Томске на стадионе «Труд». Обслуживал матч арбитр Владимир Сельдяков.

Счёт был открыт на 39-й минуте. Автором гола стал хавбек красно-белых Кирилл Фольмер, которому удался отличный дальний удар. На 60-й минуте счёт сравнял Александр Ставпец после ошибки голкипера московского клуба Антона Шитова. В концовке встречи Ставпец принёс победу «Томи», оформив дубль.

«Томь», набрав 63 очка, гарантировала себе третье место по итогам сезона и участие в переходных матчах за выход в Премьер-лигу. «Спартак-2» (45) — на 14-м месте. В заключительном, 38-м туре «Томь» на выезде сыграет с «Факелом». «Спартаку-2» предстоит домашняя игра с «Сочи». Оба матча состоятся 25 мая.