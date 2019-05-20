Источник: Клопп отказался возглавить «Ювентус»
Туринский «Ювентус» провёл переговоры с главным тренером «Ливерпуля» Юргеном Клоппом. Об этом сообщает журналист Танкреди Палмери в своём «твиттере».
По данным источника, переговоры завершились ничем, так как немецкий специалист отказался возглавить итальянский клуб. Контракт наставника с «Ливерпулем» действителен до лета 2022 года. В этом сезоне он занял с клубом второе место в чемпионате Англии и вышел в финал Лиги чемпионов.
Напомним, что нынешний главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри уйдёт в отставку по окончании нынешнего сезона. В связи с этим туринцы находятся в поисках нового тренера.
Ранее сообщалось, что туринский клуб проявляет интерес к главным тренерам «Челси» Маурицио Сарри и «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино.
Источник: Роналду не желает видеть Конте следующим наставником «Ювентуса»
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