Источник: Клопп отказался возглавить «Ювентус»

Туринский «Ювентус» провёл переговоры с главным тренером «Ливерпуля» Юргеном Клоппом. Об этом сообщает журналист Танкреди Палмери в своём «твиттере».

По данным источника, переговоры завершились ничем, так как немецкий специалист отказался возглавить итальянский клуб. Контракт наставника с «Ливерпулем» действителен до лета 2022 года. В этом сезоне он занял с клубом второе место в чемпионате Англии и вышел в финал Лиги чемпионов.

Напомним, что нынешний главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри уйдёт в отставку по окончании нынешнего сезона. В связи с этим туринцы находятся в поисках нового тренера.

Ранее сообщалось, что туринский клуб проявляет интерес к главным тренерам «Челси» Маурицио Сарри и «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино.