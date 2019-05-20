Источник: Роналду не желает видеть Конте следующим наставником «Ювентуса»
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду не хочет, чтобы новым главным тренером его команды стал Антонио Конте. Об этом сообщает La Repubblica.
По информации источника, на прощальной пресс-конференции Массимилиано Аллегри в качестве наставника «Ювентуса» португальцу был задан вопрос о его отношении к тому, что «старую синьору» может возглавить Конте. В ответ 34-летний нападающий ничего не сказал, лишь отрицательно покачав в головой.
Роналду перешёл в «Ювентус» летом прошлого из «Реала». Его трансфер обошёлся туринскому клубу в € 117 млн. В нынешнем сезоне на клубном уровне португалец сыграл 43 матча, забил 28 мячей и сделал 13 результативных передач. Конте возглавлял «Ювентус» в период с 2011 по 2014 годы. Всего с командой он выиграл 4 трофея.
Роналду — Аллегри: спасибо, мистер! Было приятно работать с вами!
- 20 мая 2019
-
01:33
-
01:13
-
00:52
-
00:46
-
00:42
-
00:21
-
00:14
-
00:09
- 19 мая 2019
-
23:47
-
23:23
-
23:23
-
23:13
-
23:04
-
23:01
-
22:47
-
22:46
-
22:39
-
22:28
-
22:23
-
22:20
-
22:16
-
22:10
-
22:07
-
21:56
-
21:49
-
21:45
-
21:32
-
21:27
-
21:24
-
21:23
-
21:07
-
20:57
-
20:53
-
20:46
-
20:36
Партнерский контент