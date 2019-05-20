Зеленский сравнил Украину со сборной Исландии

Владимир Зеленский, который сегодня, 20 мая, официально стал президентом Украины, сравнил её со сборной Исландии по футболу.

«Вспомните, пожалуйста, сборную Исландии по футболу на чемпионате Европы, когда дантист, режиссёр, пилот, студент и уборщик дрались и защищали честь своей страны. И сделали это, хотя никто не верил. И это наш путь. Мы должны стать исландцами в футболе», — приводит слова Зеленского из инаугурационной речи Dynamo.Kiev.

30 апреля ЦИК Украины официально признал, что Зеленский победил на выборах, набрав во втором туре 73,22% голосов. Петра Порошенко поддержали 24,45% избирателей. Сегодня Зеленский принёс присягу украинскому народу, после чего глава Конституционного суда объявила о вступлении его в должность главы государства.