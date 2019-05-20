«Краснодар»: Перейра и Каборе покидают наш клуб

Полузащитники Маурисио Перейра и Шарль Каборе покинут «Краснодар» после завершения нынешнего сезона в связи с окончанием контракта.

В преддверии заключительного матча сезона-2018/19 «Краснодар» пригласил болельщиков на открытую тренировку, которая пройдёт 22 мая 2019 года на стадионе академии «Краснодара».

«Вскоре после завершения тренировки, ориентировочно в 18:50, в амфитеатре парка, расположенного рядом со стадионом, с болельщиками встретятся старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев, защитник Александр Мартынович, полузащитники Маурисио Перейра и Шарль Каборе. У любителей футбола будет возможность задать вопросы наставнику чёрно-зелёных, капитану команды, а также двум футболистам, которые после заключительного матча сезона покидают наш клуб по истечении сроков своих контрактов», — говорится на официальном сайте «быков».