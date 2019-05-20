Кальдерон: Бэйлу больше нельзя находиться в «Реале»

Бывший президент «Реала» Рамон Кальдерон уверен, что нападающему Гарету Бэйлу следует покинуть мадридский клуб.



«Похоже, Бэйл провёл последнюю игру за „Реал“. В прошлом году Зидан считал, что клубу необходимо сохранить Роналду и продать Бэйла. Кажется, Бэйлу больше нельзя находиться в „Реале“ из-за тренера и его отношений с болельщиками. Они думают, что валлиец не предан делу, и это проблема. Лучшее решение для него — двигаться дальше. Он должен воспользоваться возможностью, если она есть.



Может быть, „Реал“ отдаст Бэйла в аренду. Ему не везло в мадридском клубе с самого начала. Болельщики думали, что за такие большие деньги он будет играть лучше, чем Роналду, но это действительно было невозможно», — приводит слова Кальдерона BBC.

Зидан — о Бэйле: не знаю, что произойдёт, но я должен принимать решения