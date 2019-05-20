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Черчесов: Головин важен для сборной, его хороший игровой тонус только радует

Черчесов: Головин важен для сборной, его хороший игровой тонус только радует
Футбол / Сборная России 0

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил форму футболистов национальной команды, выступающих за границей.

«Всё идёт в плановом режиме. Отмечу отличную игру за «Монако» Головина, который забил гол и сделал голевую передачу в матче с «Амьеном». Это важный футболист для сборной, и его хороший игровой тонус нас только радует.

Второй матч подряд в стартовом составе за «Истанбул» играет Кудряшов. Надеюсь, что сегодня в составе «Фенербахче» выйдет на поле Нойштедтер. Вновь играли за свои команды Джанаев, Комличенко, Караваев. О травме Черышева я уже говорил после объявления расширенного списка. Ещё раз пожелаю ему скорейшего восстановления. Большинство кандидатов, выступающих в российских клубах, тоже получили игровую практику», — сказал Черчесов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

«Настораживает, что сборники из «Зенита» могут надолго остаться без практики»
Главный тренер сборной России – о последних новостях, связанных с кандидатами в национальную команду.
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