Черчесов: Головин важен для сборной, его хороший игровой тонус только радует

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил форму футболистов национальной команды, выступающих за границей.
«Всё идёт в плановом режиме. Отмечу отличную игру за «Монако» Головина, который забил гол и сделал голевую передачу в матче с «Амьеном». Это важный футболист для сборной, и его хороший игровой тонус нас только радует.
Второй матч подряд в стартовом составе за «Истанбул» играет Кудряшов. Надеюсь, что сегодня в составе «Фенербахче» выйдет на поле Нойштедтер. Вновь играли за свои команды Джанаев, Комличенко, Караваев. О травме Черышева я уже говорил после объявления расширенного списка. Ещё раз пожелаю ему скорейшего восстановления. Большинство кандидатов, выступающих в российских клубах, тоже получили игровую практику», — сказал Черчесов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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