Черчесов: Головин важен для сборной, его хороший игровой тонус только радует

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил форму футболистов национальной команды, выступающих за границей.



«Всё идёт в плановом режиме. Отмечу отличную игру за «Монако» Головина, который забил гол и сделал голевую передачу в матче с «Амьеном». Это важный футболист для сборной, и его хороший игровой тонус нас только радует.



Второй матч подряд в стартовом составе за «Истанбул» играет Кудряшов. Надеюсь, что сегодня в составе «Фенербахче» выйдет на поле Нойштедтер. Вновь играли за свои команды Джанаев, Комличенко, Караваев. О травме Черышева я уже говорил после объявления расширенного списка. Ещё раз пожелаю ему скорейшего восстановления. Большинство кандидатов, выступающих в российских клубах, тоже получили игровую практику», — сказал Черчесов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

«Настораживает, что сборники из «Зенита» могут надолго остаться без практики» Главный тренер сборной России – о последних новостях, связанных с кандидатами в национальную команду.