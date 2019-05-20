Кейта отправился с «Ливерпулем» на сбор перед финалом Лиги чемпионов

«Ливерпуль» на своём официальном сайте огласил имена 26 футболистов, отправившихся на сбор в Испании в преддверии финала Лиги чемпионов.
Среди игроков, полетевших в Марбелью, оказался полузащитник Наби Кейта, получивший травму в первом полуфинальном матче главного еврокубкового турнира с «Барселоной» (0:3). Между тем ожидалось, что хавбек пропустит остаток сезона и не поможет сборной Гвинеи на Кубке Африки.
Полностью список выглядит следующим образом:
вратари Алисон Бекер, Кивин Келлехер, Симон Миньоле;
защитники Трент Александер-Арнольд, Джозеф Гомес, Деян Ловрен, Жоэль Матип, Альберто Морено, Эндрю Робертсон, Вирджил ван Дейк;
полузащитники Фабиньо, Джордан Хендерсон, Кертис Джонс, Наби Кейта, Адам Лаллана, Джеймс Милнер, Алекс Окслейд-Чемберлен, Шердан Шакири, Жоржиньо Вейналдум, Мохамед Салах;
нападающие Риан Брустер, Роберто Фирмино, Садио Мане, Дивок Ориги, Дэниел Старридж, Бенджамин Вудбёрн.
Соперником «Ливерпуля» в финале Лиги чемпионов станет «Тоттенхэм Хотспур». Матч состоится на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде 1 июня.
- 20 мая 2019
-
21:14
-
20:51
-
20:38
-
20:25
-
20:24
-
20:03
-
19:36
-
19:24
-
19:16
-
18:56
-
18:40
-
18:39
-
18:23
-
18:21
-
18:04
-
18:00
-
17:59
-
17:49
-
17:48
-
17:35
-
17:33
-
17:23
-
17:22Игнашевич может возглавить «Оренбург» Эксклюзив
-
17:14
-
16:46
-
16:43
-
16:27
-
16:15
-
16:07
-
15:55
-
15:52
-
15:41
-
15:28
-
15:17
-
15:07