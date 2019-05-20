Кейта отправился с «Ливерпулем» на сбор перед финалом Лиги чемпионов

«Ливерпуль» на своём официальном сайте огласил имена 26 футболистов, отправившихся на сбор в Испании в преддверии финала Лиги чемпионов.



Среди игроков, полетевших в Марбелью, оказался полузащитник Наби Кейта, получивший травму в первом полуфинальном матче главного еврокубкового турнира с «Барселоной» (0:3). Между тем ожидалось, что хавбек пропустит остаток сезона и не поможет сборной Гвинеи на Кубке Африки.



Полностью список выглядит следующим образом:



вратари Алисон Бекер, Кивин Келлехер, Симон Миньоле;



защитники Трент Александер-Арнольд, Джозеф Гомес, Деян Ловрен, Жоэль Матип, Альберто Морено, Эндрю Робертсон, Вирджил ван Дейк;



полузащитники Фабиньо, Джордан Хендерсон, Кертис Джонс, Наби Кейта, Адам Лаллана, Джеймс Милнер, Алекс Окслейд-Чемберлен, Шердан Шакири, Жоржиньо Вейналдум, Мохамед Салах;



нападающие Риан Брустер, Роберто Фирмино, Садио Мане, Дивок Ориги, Дэниел Старридж, Бенджамин Вудбёрн.



Соперником «Ливерпуля» в финале Лиги чемпионов станет «Тоттенхэм Хотспур». Матч состоится на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде 1 июня.

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