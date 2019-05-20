«Барселона» уступает «Ювентусу», «ПСЖ» и «Баварии» в борьбе за де Лигта
Представители «Барселоны» потеряли уверенность в приобретении защитника «Аякса» Матейса де Лигта, сообщает ESPN.
По информации издания, сине-гранатовые в настоящий момент уступают конкурентам в борьбе за нидерландского футболиста. Ухудшение положения каталонцев связано с активными действиями других клубов, а также с запросами со стороны самого де Лигта и его агента Мино Райолы. Сейчас фаворитами в гонке за игроком являются «Ювентус», «Пари Сен-Жермен» и «Бавария».
Ранее в СМИ появлялась информация, согласно которой «Барселона» была близка к согласованию трансфера де Лигта.
В нынешнем сезоне 19-летний защитник принял участие в 33 матчах Эредивизии, в которых отметился 3 голами. Кроме того, на счету игрока 3 мяча в 17 встречах Лиги чемпионов.
Де Лигт хочет получать в «Барселоне» больше де Йонга
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