Де Лигт хочет получать в «Барселоне» больше де Йонга

У «Барселоны» возникли трудности с трансфером защитника «Аякса» Матейса де Лигта. Об этом сообщает sport.es.

По информации источника, сине-гранатовые предложили 19-летнему игроку аналогичный в финансовом плане контракт, как у его одноклубника Френки де Йонга, за которого каталонский клуб заплатит € 75 млн. Однако такие условия не устраивают футболиста и его агента Мину Райолу. Представитель де Лигта считает, что тот заслуживает лучшего предложения. «Барселона» сообщила, что не готова платить нидерландцу больше, и дала ему срок в 10 дней, чтобы тот определился со своим ответом.

В нынешнем сезоне на клубном уровне де Лигт принял участие в 55 матчах, забил 7 мячей и сделал 4 результативные передачи. Рыночная трансферная стоимость футболиста составляет € 70 млн.