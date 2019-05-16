Де Лигт хочет получать в «Барселоне» больше де Йонга

У «Барселоны» возникли трудности с трансфером защитника «Аякса» Матейса де Лигта. Об этом сообщает sport.es.
По информации источника, сине-гранатовые предложили 19-летнему игроку аналогичный в финансовом плане контракт, как у его одноклубника Френки де Йонга, за которого каталонский клуб заплатит € 75 млн. Однако такие условия не устраивают футболиста и его агента Мину Райолу. Представитель де Лигта считает, что тот заслуживает лучшего предложения. «Барселона» сообщила, что не готова платить нидерландцу больше, и дала ему срок в 10 дней, чтобы тот определился со своим ответом.
В нынешнем сезоне на клубном уровне де Лигт принял участие в 55 матчах, забил 7 мячей и сделал 4 результативные передачи. Рыночная трансферная стоимость футболиста составляет € 70 млн.
- 16 мая 2019
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