Ари может уйти из «Краснодара» по окончании сезона
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался относительно будущего нападающего команды Ари.
«Останется ли Ари в „Краснодаре“? Честно говоря, этот вопрос открыт», — сказал Мусаев в эфире программы «8–16».
Ари выступает в составе «Краснодара» с 2013 года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 15 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи. Ранее футболист выступал за такие команды, как «АЗ Алкмар» и московский «Локомотив». Ари является также игроком национальной команды России с 2018 года.
В заключительном, 30-м туре чемпионата России «Краснодар» сыграет с казанским «Рубином». Встреча пройдёт на стадионе ФК «Краснодар» 26 мая. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.
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