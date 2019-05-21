Источник: «Челси» уволит Сарри и пригласит на его место Лэмпарда

Главный тренер «Дерби Каунти» Фрэнк Лэмпард станет наставником лондонского «Челси», сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио. Маурицио Сарри будет уволен независимо от результатов финального матча Лиги Европы с «Арсеналом».

Ранее сообщалось, что владелец «Челси» Роман Абрамович хочет уволить Сарри из-за его напряжённых отношений с болельщиками. В клубе ожидают, что приход Лэмпарда вновь сможет расположить болельщиков к команде.

Лэмпард выступал в составе лондонского «Челси» с 2001 по 2014 год. Он провёл 648 матчей за английский клуб, забил 211 голов и завоевал с «Челси» три чемпионских титула АПЛ, а также выиграл Лигу чемпионов. В мае прошлого года Лэмпард возглавил «Дерби Каунти» и сыграет в плей-офф Чемпионшипа за выход в АПЛ.