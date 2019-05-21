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Источник: «Челси» уволит Сарри и пригласит на его место Лэмпарда

Источник: «Челси» уволит Сарри и пригласит на его место Лэмпарда
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Дерби Каунти» Фрэнк Лэмпард станет наставником лондонского «Челси», сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио. Маурицио Сарри будет уволен независимо от результатов финального матча Лиги Европы с «Арсеналом».

Ранее сообщалось, что владелец «Челси» Роман Абрамович хочет уволить Сарри из-за его напряжённых отношений с болельщиками. В клубе ожидают, что приход Лэмпарда вновь сможет расположить болельщиков к команде.

Лэмпард выступал в составе лондонского «Челси» с 2001 по 2014 год. Он провёл 648 матчей за английский клуб, забил 211 голов и завоевал с «Челси» три чемпионских титула АПЛ, а также выиграл Лигу чемпионов. В мае прошлого года Лэмпард возглавил «Дерби Каунти» и сыграет в плей-офф Чемпионшипа за выход в АПЛ.

«Челси» рассматривает кандидатуру Лэмпарда на пост главного тренера команды
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