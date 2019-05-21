СМИ: Икарди не будет включён в заявку сборной Аргентины на Кубок Америки

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони решил не включать в заявку национальной команды на чемпионат мира 2018 года нападающего миланского «Интера» Мауро Икарди, утверждает TyC Sports.
По данным источника, такое решение принято в связи со слабым выступлением Икарди в большинстве матчей за сборную, а также натянутыми отношениями между ним и другими игроками альбиселесте.
Напомним, год назад Икарди не попал в заявку сборной Аргентины на ЧМ-2018.
В нынешнем сезоне в Серии А Икарди забил 11 мячей и сделал 4 результативные передачи в 28 играх. В составе сборной Аргентины в 8 матчах на счету форварда 1 результативный удар.
Кубок Америки пройдёт в Бразилии с 14 июня по 7 июля. Команда Скалони на групповой стадии встретится со сборными Колумбии, Парагвая и Катара.
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