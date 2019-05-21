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Гвардиола: рано или поздно Компани вернётся в «Манчестер Сити»

Гвардиола: рано или поздно Компани вернётся в «Манчестер Сити»
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал уход из команды защитника Венсана Компани. 19 мая «горожане» объявили об уходе Компани. Напомним, 33-летний бельгийский футболист выступал в составе «горожан» на протяжении 11 лет.

«Мы будем скучать по нему. Думаю, что будущем мы ещё встретимся. Рано или поздно он вернётся.
Этот невероятный сезон стал лучшим вариантом для прощания с ним. Компани — настоящий капитан, он нам сильно помог», — цитирует Гвардиолу интернет-портал Goal.

Компани выступал за «Манчестер Сити» с 2008 года. В составе «горожан» бельгийский футболист четыре раза становился чемпионом Англии, выиграл два Кубка Англии и четыре Кубка английской лиги. Защитник провел за «Манчестер Сити» 360 матчей.

«Манчестер Сити» объявил об уходе Компани
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