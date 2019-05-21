Левицкий: после событий в Крыму в 2014 году решил, что по духу мне ближе Украина

Бывший вратарь «Спартака», «Черноморца», «Динамо» и других клубов Максим Левицкий рассказал, что решил после начала военных действий в 2014 году остаться жить на Украине.
«Я родился в Ростовской области, большая часть моей карьеры прошла в России, когда выступал за московское «Динамо» оформил себе российское гражданство. Но сердцу не прикажешь. После событий в Крыму в 2014 году решил, что по духу мне ближе Украина. Решение о переезде принимали на семейном совете, жена меня поддержала. В Киеве нам комфортнее.
И жена, и дети – граждане Украины. Старший сын даже перевёлся из московского вуза в киевский – это было его личным решением. Таким образом он проявил свою гражданскую позицию. Мне его поступок понравился. Я имею вид на жительство в Украине и считаю себя украинцем. Горжусь, что сыграл 8 матчей за сборную. Помню, как 31 мая 2000 дебютировал за сине-жёлтую команду на «Уэмбли» в матче с Англией. Это было здорово», – цитирует Левицкого Sportarena.
- 21 мая 2019
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