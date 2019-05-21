Арустамян: на пост спортивного директора «Динамо» назначен Орещук

На пост спортивного директора московского «Динамо» назначен Роман Орещук. Об этом сообщил известный комментатор Нобель Арустамян.

«В новом „Динамо“ началось движение. На пост спортивного директора назначен Роман Орещук. Правда, почему-то есть приставка и.о. и, как говорят, испытательный срок три месяца. В любом случае это уже первый шаг, и, похоже, „Динамо“ начинает уже сейчас подготовку к новой жизни», — написал Арустамян в «Телеграме».

Отметим, что Орещук уже занимал пост спортивного директора в «Динамо» с июня по сентябрь 2016 года. Затем на этом же посту он работал в московском «Торпедо».

По итогам 29 туров «Динамо», набрав 32 очка, занимает в турнирной таблице чемпионата России 12-е место.