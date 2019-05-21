Миллс: Лаллана идеально подошёл бы «Манчестер Сити»

Бывший защитник сборной Англии и «Манчестер Сити» Дэнни Миллс отметил, что полузащитник «Ливерпуля» Адам Лаллана отлично подошёл бы «горожанам».
«Многие практически забыли о нём, но Адам одарённый и талантливый футболист. Я бы сказал, что он больше подходит под стиль „Манчестер Сити“. Он бы идеально подошёл „горожанам“. Когда вы становитесь старше, понимаете, что вы не непобедимы и ваша карьера не будет длиться вечно. „Ливерпуль“ определённо захочет оставить его, но сам Лаллана может захотеть возродить свою карьеру. А если это так, он уйдёт. Лаллана хороший игрок, будет много клубов, заинтересованных в его услугах», — приводит слова Миллса Goal.com со ссылкой на Football Insider.
Ранее главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отметил, что клуб по-прежнему заинтересован в услугах Лалланы.
- 21 мая 2019
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