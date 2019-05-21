Де Лигт: хорошо было бы вновь сыграть с де Йонгом

Защитник «Аякса» Матейс де Лигт отметил, что хотел бы вновь сыграть с полузащитником Френки де Йонгом, который летом перейдёт из амстердамского клуба в «Барселону» за сумму € 75 млн.



«Думаю, де Йонг провёл отличный сезон в „Аяксе“. Он заслуживает контракта с „Барселоной“. Хорошо было бы вновь сыграть с Френки в одной команде, но на данный момент я не знаю, что произойдёт», — приводит слова де Лигта Voletbalprimeur.



Ранее сообщалось, что голландский защитник также может перейти в каталонский клуб. В нынешнем сезоне на клубном уровне де Лигт принял участие в 55 матчах, забил 7 мячей и сделал 4 результативные передачи. Рыночная трансферная стоимость 19-летнего голландского футболиста составляет € 70 млн.

В последней игре за «Аякс» де Йонг просил судью продлить матч на несколько минут