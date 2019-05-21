«Челси» продлил контракт с Жиру на сезон-2019/20

Лондонский «Челси» на официальном сайте объявил о продлении контракта с французским нападающим Оливье Жиру на сезон-2019/20.
«Я очень рад подписать новый контракт с „Челси“. Я действительно хотел остаться здесь ещё как минимум на один год. Я чувствовал себя частью этой команды с самого начала. Надеюсь, впереди нас ждёт множество трофеев», — отметил Жиру.
Жиру выступает в составе лондонского «Челси» с 2018 года. В нынешнем сезоне французский футболист принял участие в 27 матчах английской Премьер-лиги, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач. Ранее Жиру выступал за такие клубы, как «Гренобль», «Монпелье», «Арсенал» и другие команды. Лондонский «Челси» набрал 72 очка и занял третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги по итогам сезона-2018/19.
- 21 мая 2019
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