«Локомотив» в финале Кубка России поддержат 10 тыс. болельщиков

«Локомотив» в финальном матче Кубка России с «Уралом», который состоится завтра, 22 мая, поддержат 10 тыс. болельщиков. Об этом сообщили в пресс-службе московского клуба. Встреча состоится на стадионе «Самара Арена». Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск.
«Наш клуб в финале Кубка России поддержат 10 тысяч болельщиков. Три тысячи из них — это активные фанаты. Остальные семь тысяч — наши «железнодорожники» со своими семьями», — сообщили в пресс-службе клуба корреспонденту «Чемпионата» Павлу Левковичу.
В полуфинале Кубка России «Локомотив» обыграл «Ростов». В первом матче противостояния, который прошёл на стадионе «РЖД Арена» в Москве, команды сыграли вничью (2:2), а в ответной игре сильнее оказались подопечные Юрия Сёмина (2:0).
«Урал» в 1/2 финала турнира смог обыграть тульский «Арсенал». Первая встреча в Екатеринбурге завершилась минимальной победой «Урала» со счётом 1:0. Во втором матче екатеринбуржцы сыграли вничью с тульским «Арсеналом» (2:2).
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