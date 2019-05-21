Хави: у Месси осталось ещё 3-4 года выступлений на высоком уровне

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Хави Эрнандес, завершивший карьеру игрока, поделился мнением о нападающем каталонской команды Лионеле Месси.



«Месси ещё не закончил. Мы всегда говорим об эпохе после Месси, но у Лео осталось ещё три или четыре года выступлений на высоком уровне. Он заботится о себе, он невероятно профессионален и силён. Если говорить и психологии, он зверь. Он номер один во всём», — приводит слова Хави Sport.es.



Хави является воспитанником «Барселоны». За каталонский клуб выступал в период с 1998 по 2015 год. За «Барселону» он провёл 769 матчей, что является клубным рекордом. В составе клуба Хави восемь раз становился чемпионом Испании, трижды выиграл Кубок и шесть раз — Суперкубок Испании, а также четыре раза побеждал в Лиге чемпионов.

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