Хави: хочу начать тренерскую карьеру в Катаре, чтобы набраться опыта

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Хави Эрнандес, завершивший карьеру игрока, рассказал о своих тренерских планах. Напомним, испанец уже подписал тренерский контракт с катарским «Аль-Саддом» сроком до 2020 года.

«Хочу начать тренерскую карьеру в Катаре, чтобы набраться опыта. После этого я хочу вернуться в Европу. Надеюсь поработать в «Барселоне», но сейчас я не в том положении. Я должен идти к своей цели шаг за шагом, чтобы достичь конечной точки.

У меня много идей и представлений о том, какой футбол я хочу видеть в исполнении своих команд. Я всегда был большим поклонником стиля «Барселоны», её контроля над игрой — это именно то, к чему я буду стремиться в своей тренерской карьере», — приводит слова Хави EFE.

39-летний Хави является воспитанником «Барселоны». За каталонский клуб выступал в период с 1998 по 2015 год. За «Барселону» хавбек провёл 769 матчей, что является клубным рекордом. В составе клуба Хави восемь раз становился чемпионом Испании, трижды выиграл Кубок и шесть раз — Суперкубок Испании, а также четыре раза побеждал в Лиге чемпионов. В составе сборной Испании Хави дважды становился чемпионом Европы и выиграл чемпионат мира в 2010 году.