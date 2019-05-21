Хави: то, что Гризманн сделал прошлым летом, обидело «Барселону» и игроков клуба

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Хави Эрнандес, завершивший карьеру игрока, отметил, что нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн обидел каталонский клуб и игроков, отказавшись переходить в команду прошлым летом.



«Я понимаю, что отказ Гризманна перейти в „Барселону“ прошлым летом обидел клуб и футболистов команды. Если бы причиной отказа была только футбольная проблема, я бы пообщался с игроками, чтобы они увидели, что Антуан — тот игрок, который может что-то привнести в „Барселону“.



Однако мы должны взглянуть на тех, что стремится подписать с ним контракт. Спортивный директор? Вальверде? Президент клуба? Если бы я приехал в „Барселону“, я бы попросил заключения контракта, и если бы игроки выступили против этого приобретения, я бы поговорил с ними. Но в конечном итоге решение бы осталось за мной, будь я на месте Гризманна или кого-то ещё. Другое дело, если тренер тоже не хочет приобретать Гризманна. Тогда у нас есть проблема», — приводит слова Хави Sport.es.

Хави: у Месси осталось ещё 3-4 года выступлений на высоком уровне